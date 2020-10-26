兩度停火卻都破功的亞美尼亞和亞塞拜然，在分別與美國官員會談後，同意自26日（今天）上午8點起遵守人道停火。消息也已得到美國國務院證實。不過，雙方為了納卡地區引爆的戰火，是否會就此暫時停歇，沒人有確切答案，因為這已是兩國第三度表態停火。

這次停火是由美國國務院促成，國務卿蓬佩奧23日分別與雙方外長會談，加上歐洲安全暨合作組織明斯克集團（OSCE Minsk Group），兩國就全面停火的主要議題進行討論，並同意29日在瑞士日內瓦再度會商。川普總統也發推特，對兩國同意遵守停火協議表達歡迎。

雙方第一次協議停火，是10月10日在莫斯科簽署，但經過馬拉松會議簽訂的協議，才簽了5分鐘就傳出槍炮聲，兩國互指對方違反協議。17日兩方又雙雙發表聲明，同意18日0點起展開人道停火，但亞美尼亞18日凌晨指控，人道停火才開始4分鐘，亞塞拜然就違反協議。兩度在納卡區發動攻擊。這次是第三次協議停火，由於兩國互信基礎薄弱，新停火協議的前景備受質疑。

(中時 )