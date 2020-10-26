趙樹海26日錄JET《命運好好玩》，他提及二兒子趙又廷5月本來要回台灣，幫女兒Rhea辦抓周，連飯店都訂好了，可惜遇到疫情來攪局，只好改辦在家裡，「她抓周第一個拿麥克風，全場尖叫，好像我們很擔心她拿麥克風，但又篤定她會拿麥克風，果然」！講到孫女他眉飛色舞。

趙樹海笑稱1歲多的Rhea已經會叫爺爺、奶奶與姐姐，「現在她會重複最後兩個字，如果問她喜不喜歡？一定會說喜歡，但你若問她會不會苦？她也會答苦」。他與孫女目前一周固定會視訊幾次，談到Rhea抓周拿到麥克風是否令爺爺感到開心，他笑回：「你自己是演藝圈，才知道這行業辛苦在哪裡，要擔心外界的看法，那壓力很大。」

趙樹海（左）、何篤霖開心合照。（JET提供）

至於是否支持Rhea進演藝圈，趙樹海笑說：「還早呢！3歲再說吧，我的想法是都不要強暗示，也不要把孩子推到那個環境去，你有多少貨就遺傳多少貨，血脈的天賦還不一定會遺傳下去呢。」話中給孫女無限自由。

(中時 )