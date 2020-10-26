◎台中男傳打疫苗命危 賽諾菲發4點聲明

台中市一名51歲男性，日前傳出在施打流感疫苗過後，陸續發生手腳發麻、四肢無力、自律神經失調、呼吸困難等現象，甚至一度命危，經醫師診斷後確診為急性多發性神經炎。台灣賽諾菲今天發出聲明表示，有關該名男子的症狀，目前正待進一步檢驗調查，才能判定是否與疫苗接種有直接相關，另外賽諾菲也就近日韓國、新加坡的疫苗政策做出4點回應。

◎全國總工會聲援中天 陳杰：執政者應尊重多元意見

NCC通訊傳播委員會26日上午舉行中天新聞台換照聽證會，中華民國總工會理事長陳杰一早就率隊北上在場外加入聲援行列，他強調，台灣是多元民主社會，不是專制獨裁國家，執政者必須尊重各方意見表達，關掉新聞台絕非民主的作為。

◎曼谷、大阪、東京3航線 星宇航空12月陸續開航

全球航空業受疫情重擊下，星宇航空今日逆勢宣佈，12月陸續開闢曼谷、大阪、東京三大航點，搶佔亞洲重點城市，積極迎戰航空業的嚴峻寒冬。曼谷、大阪航線預定於11月2日起於星宇航空官網及各大旅行社接受訂位，東京航線暫訂11月中開放訂位。

◎大驚喜！在台成謎的截趾壁虎現蹤壽山

高雄市壽山物園秋季規畫一系列動物森林營隊，近日在壽山附近發現截趾壁虎，這是台灣多年未見極為稀有的壁虎；高市觀光局特地請中山大學專家鑑定，陸續記錄到幼體，也解開數十年來，截趾虎是否在台灣有實際族群的謎題。

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(中時新聞網)