跟著吉他樂音高歌「要想練就絕世武功，就要忍受常人難以忍受的痛…」5歲的王小弟因罹患癌症接受化療，今年7月更接受父親的骨髓移植，雖然配對不完全吻合必須忍受併發症，但他開朗站上舞台，用歌詞對捐骨髓給他的爸爸表達感謝，也向一直陪伴他抗癌的醫護以及募款協助醫藥費的獅友們致謝。

王小弟2歲半，因發現頭腫塊到醫院求診，診斷為神經母細胞瘤第四期，經過多次的高劑量化療、手術切除腫瘤、自體骨髓移植與放射線治療，原本以為抗癌成功，卻不幸在半年後癌症復發，他勇敢再次接受化療，王小弟的爸爸捐出半吻合的造血幹細胞，希望藉由爸爸血液中的免疫細胞，將癌細胞斬草除根。

國際獅子會300-C1區募款數十萬幫助癌症病童，除了幫助王小弟之外，也贊助另二位癌症病童的醫療費用。（馮惠宜攝）

抗癌路上，王小弟相當堅強勇敢，並且樂觀，讓醫護人員也相當不捨。（馮惠宜攝

但第二次骨髓移植比第一次更辛苦和危險，王小弟經歷許多移植難受的併發症，如肝臟靜脈阻塞症候群引起的嚴重腹痛和腹脹，膀胱炎造成嚴重血尿及疼痛，幸而在醫護人員努力不懈引進許多新藥，與全家人的一同守護之下，成功度過重重難關。如今，王小弟逐漸康復，開朗的歌聲往往逗得醫護人員露出笑容。

中山附醫兒童血液腫瘤科主任翁德甫表示，神經母細胞瘤屬於極高惡性的腫瘤，王小弟發現時已是第四期，復發率高達50％，疾病復發死亡率相當高，雖然骨髓移植需要完全吻合才有較高的成功率，但要找到合適的捐贈者機率小，近年透過父母或手足提供造血幹細胞的半吻合骨髓移植，有快速執行的優點，缺點是雖會遇到較多的併發症，且許多用藥須自費，甚至必須專案申請進口。

王小弟相當樂觀，翁德甫稱讚他早熟又貼心，加上父母也很樂觀，勇於接受醫師的醫療建議，如今王小弟恢復良好，爸媽態度相當關鍵，他強調，雖然這種癌症惡性度高，但小朋友很有機會拼一拼。

王小弟抗癌路上除了爸爸慷然捐贈骨髓，更有國際獅子會300-C1區協助募款支付高額的自費藥物，國際獅子會多位獅友看到王小弟開朗的表演，相當欣慰，300-C1區代表楊菁雯表示，獅友希望藉此捐助活動，讓愛的種子啟發萌芽，影響更多有能力的人一起做公益。

(中時 )