彰化縣李姓男子因罹患躁鬱症，有瘋狂購地傾向，2016年透過彰化縣議員柯振杯居中牽線，欲購買和美鎮1公頃土地蓋廟，卻在開支票付訂金後又反悔不買了；當時雙方講好給付300萬元違約金，不料李妻今年發現柯將其中250萬元私吞沒轉交給地主，因而提告；彰化地院判決柯應返還不當得利250萬元。全案可上訴。

根據判決書，李妻指丈夫罹患躁鬱症多年，病情變化不定，對自己財產處理有明顯心智缺陷，但當時並未向法院對丈夫聲請監護宣告；在柯振杯慫恿下，要李男以每0.1公頃450萬元價格，透過柯向4名地主買下總計5000多萬元的土地。

當時李男委託柯振杯購地，柯已和地主們簽立土地買賣草約，李男也開出4張合計600萬元的支票給柯轉交地主做為訂金，不料支票跳票無法兌現，草約不成立，雙方未再另簽正式買賣契約；柯卻居中要求李男支付300萬元違約金，地主才願意返還支票，否則將對李提訴訟。直到今年李妻才得知地主根本沒有提出這種要求，也沒拿到錢，因此提告要柯把錢吐出來。

柯振杯反駁，他從事土地仲介，受委託李男、雙方簽下土地買賣契約書，李男卻反悔，是因違約協議李妻才付錢；當年李男委託他、許姓和李姓等2名仲介居中斡旋，李男違約後大夥講好需付300萬元違約金。

柯稱當時李妻先拿50萬元給許男，又匯了250萬元給他，李妻拿回支票，雙方約在便利商店，當場把土地買賣契約書撕毀。不過此說法遭李妻否認，李妻說丈夫只與柯簽定不動產委託買賣委託書，雙方並未另行簽立土地買賣契約書。

審理法官認為，買賣委託書上已約定無仲介費用，即便草約不成立致柯男無法收取仲介費，也不得因此恣意主張收取費用。加上柯男無法提出土地買賣契約書，證明與李男協議須給付違約金，亦不能舉證李男不履行草約致其受有損害情事，故判決柯振杯需返還250萬元。

(中時 )