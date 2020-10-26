宜蘭縣一間知名小吃日前接到電話預約訂單，要在今天（26日）中午製作53個便當，結果外送至現場才發現對方不收，遭惡意棄單，事後才發現對方是鐵路局東部工程處，對方疑似因為聯絡疏失、重覆訂了便當，事後東工部也派人親自到店內表達歉意並討論善後問題。

一名到該店買便當的網友在臉書社團上表示，他看到該便當店老闆被鐵道局東部工程部放鳥，對方訂了50幾個便當，送到現場後竟當場説不要，他買完還有剩下10幾個便當，希望附近如果有需要的朋友可以來幫忙一下。

宜蘭小吃店遭鐵路局東部工程處棄單53個外送便當。（圖／翻攝自臉書社團《宜蘭知識＋》）

不過事後該店家也po文表示，剛剛東工部已經有派人前來店裡道歉了，今天被取消訂蛋的便當老闆可以請客，目前還剩下24個，有經濟上的困難可以直接過來領取；而在稍晚之後，店家已經表示便當已全部處理完了。

許多網友看到貼文後都說，「真的很沒有良心，讓店家白忙一場，太過份了吧」、「誇張，都送到現場才說不要」、「還有這種臨時不要的？麻煩老闆下次先收錢，免得又被放鳥」。

(中時新聞網)