旺宏(2337)2020年第三季營收續增，毛利率也續季增1個百分點至36%；稅前淨利18.61億元，與去年同期高檔相當；稅後淨利為16.18億元，季增22%，年減13%。每股淨利0.88元。

旺宏今日舉行法說會公布第三季財報。受惠遠距教學及宅經濟續強，旺宏第三季營收109.57億元，僅次於去年同期的最高紀錄，第三季營收季增18%，年減8%；營業毛利率為36%，季增1個百分點，年增6個百分點；營業淨利為18.7億元，季增34%，年增5%；稅前淨利18.61億元，與去年同期高檔相當；稅後淨利為16.18億元，季增22%，年減13%。每股淨利0.88元。

以產品來看，NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨分別佔旺宏第三季營收淨額9%、38%及46%；其中，NAND型快閃記憶體佔第三季營收淨額9%，季增3%，較去年同期減少2%。NOR型快閃記憶體佔第三季營收淨額38%，季減4%，也較去年同期微幅減少。因大客戶任天堂備貨，唯讀式記憶體(ROM)佔第三季營收淨額46%，季增58%，較去年同期減少18%。晶圓代工事業群佔第三季營收淨額7%，季增19%，也較去年同期增加14%。

(時報資訊)