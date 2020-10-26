聯想（Lenovo）今（26）日宣布推出全新ThinkBook筆記型電腦系列新機，一舉推出超過6款機種、為歷來最多，主要因應行動工作者的不同使用情境設計，包括14、15吋及全新2合1的Yoga機型，搶攻後疫情時代的中小企業及行動工作者需求，預計11月上市。

後疫情時代帶動新常態應變，企業需要更多彈性允許員工遠距工作，中小企業亦需迅速適應，協助員工建立相關能力。據Intermedia與Sapio Research對中小企業主進行問卷調查，結果顯示，超過一半的中小企業考慮將遠距工作加入長期職場選項之一。

因應市場對辦公裝置的期望越來越高，聯想推出新一代ThinkBook現代商務筆電系列，以全新外型設計打造沉浸式觀影體驗，融合現代設計哲學與「隨處工作」所需功能，以直覺化的操作和實用功能，盼促進生產力與有效協作。

聯想表示，此次推出的全新ThinkBook筆電中，ThinkBook 15 Gen 2 i具備優異速度與生產力，可選擇搭配整合式無線耳機立即同步協作，為筆電產品首見。ThinkBook Plus提供雙重螢幕，ThinkBook 14s Yoga i則為首款2合1機種，可以多種使用模式打造行動辦公室。

聯想台灣總經理林祺斌表示，為讓員工適應新常態，企業更需要利用科技，讓工作不被延遲、效率也更好。ThinkBook的資訊安全與創新功能，可協助中小企業員工使用智慧科技與功能應對各種變化，讓使用者隨處皆可工作。

(時報資訊)