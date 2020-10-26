因義大利與西班牙相繼重啟限制措施，以防控捲土重來的新冠肺炎疫情，周一歐洲股市大跌，德國重量級個股思愛普下修全年展望，股價暴跌20%。
周一泛歐STOXX 600指數目前下跌逾1%，稍早前一度跌1.2%。歐元區STOXX指數大跌1.23%。歐元區藍籌股指數重挫1.63%。
對美國新激勵方案協商進展與總統大選的擔憂，削弱了全球的風險偏好。
德國DAX指數大跌2.7%，創下3個月來新低。思愛普放棄中期的獲利目標，並警告事業從疫情復甦的時間可能超出原先預期。科技股指數暴跌5.8%。
根據路透社統計，上周六歐洲已經成為繼拉丁美洲之後，第二個新冠肺炎死亡病例超過25萬人的地區，因為許多南歐國家的單日確診數創下新高記錄。
義大利股市指數下挫1.5%，即使評等機構標普將義大利的主權信評展望從負面調升為穩定。稍早前，英國FTSE 100指數下挫1.1%，法國CAC 40指數與西班牙IBEX指數均下挫1.3%。
(時報資訊)
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