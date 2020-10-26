中光電累計今年前三季 每股盈餘2.63元 17:102020/10/26 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 背光模組廠中光電（5371）董事會通過第三季財報，受惠於面板需求強勁、投影機拉貨旺季，營收、獲利均較前一季大幅成長，每股盈餘約1.35元，寫下近7個季度以來的單季高點，累計今年前三季每股盈餘達2.63元。 中光電累計今年前三季合併營收約309.45億元，年減13.14％，毛利率約17.44％，營業利益約4.85億元、年減39.07％，稅前淨利約13.47億元、年減12.25％，歸屬於母公司業主之淨利約11.42億元，年成長49.87％，每股盈餘2.63元。 (工商 ) #中光電 #累計今年前 #三季 #每股盈餘 #每股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 揚明光第三季每股虧損0.42元 19:192020/10/26 財經 《電腦設備》宏碁9月獲利年增近85％ 每股賺0.28元 17:222020/10/26 財經 盤中零股開跑 台積電零股價更高 11:122020/10/26 財經 《國際產業》佳能前三季獲利暴跌逾7成 16:482020/10/26 財經 1分鐘讀財經》盤中零股交易今起跑 成交值估漲5倍 08:052020/10/26 財經 永豐餘實業27日登錄興櫃 認購每股39.5元 10:182020/10/26 財經 《興櫃股》永豐實明登興櫃 每股認購價39.5元 10:002020/10/26 財經 《鋼鐵股》新光鋼Q3業內外皆美 前3季稅前EPS 2.28元 16:142020/10/26 財經 義隆Q3每股賺3.71元 全年營運將可望改寫歷史新高 19:302020/10/26 財經 內需反撲！寶雅Q3財報稅後純益大幅成長37％ 16:202020/10/26 財經 財經熱門新聞 美3大期指全跌！道瓊期指重挫逾300點 美股今晚不妙 - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 16檔長多 美大選前人氣旺 - 財經要聞 - 工商時報 超越沙烏地阿美！螞蟻集團IPO近350億美元 27日開放申購 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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