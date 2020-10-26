背光模組廠中光電（5371）董事會通過第三季財報，受惠於面板需求強勁、投影機拉貨旺季，營收、獲利均較前一季大幅成長，每股盈餘約1.35元，寫下近7個季度以來的單季高點，累計今年前三季每股盈餘達2.63元。

中光電累計今年前三季合併營收約309.45億元，年減13.14％，毛利率約17.44％，營業利益約4.85億元、年減39.07％，稅前淨利約13.47億元、年減12.25％，歸屬於母公司業主之淨利約11.42億元，年成長49.87％，每股盈餘2.63元。

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