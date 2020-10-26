不出國商機發酵，不論是國內國旅，各大百貨異國美食展更成吸客機！新光三越自10月初首波周年慶開跑即登場日本商品展，目前已進行到信義店、台南西門店等，根據新光三越指出，包括已結束的台北南西店、台中中港店等日本展均有二成以上成長，而信義店年輕族群大爆發，預估一個月來日本商品展全台可進帳1.5億元，較去年同期增15％。

新光三越信義新天地A11店許宜敬指出，光是周年慶首四日人潮就衝出20％成長，以全台日本商品展來說，目前台北南西店、台中中港店等結束展出均有二成成長，信義店因年輕族群多，且商品櫃達76櫃，密集度比往年高，而推升客單比往年增5％，像是福岡施春堂旗下的明月堂博多饅頭、限量發展福砂屋蜂蜜蛋糕、由布院Milch半熟起司蛋糕、白蝦仙貝等新貨到，每天都秒殺。

而值得一提的是，日本商品展在台中中港店展出時，包括清酒、吟釀、日本珍珠等高價品相對銷售暢旺，信義店特別規劃無法前往的日本居酒屋情境體驗，並推出「友士」威士忌山櫻、天之戶純米大吟釀品酩，或與香草冰淇淋結合享用，日本名門酒會第一大「五橋大吟釀」也是藏家搶購焦點。

至於年輕族群每赴日必買的日雜CanDo百元商店則推出動漫迷最愛，新光三越指出，CanDo百元商店今年首度插旗日本商品展，包括萌Q明星柴太Maru一系列商賣到翻，而日本岐阜職人美濃燒富士山系列亦因價格49元起而大賣。

(工商 )