遭罷免的前高雄市長韓國瑜,回到家鄉沉潛,他的下一步成各界關注焦點,更被點名將參選下屆國民黨黨主席、台北市長等職位。桃園市議員王浩宇分析韓國瑜總統大選時在桃園各區的得票率指出,韓在桃園有超過4成的支持度,若他參選有機會贏下市長寶座,而就算沒選上也能夠募得可觀的資金。

王浩宇今(26日)在臉書上表示,「關於韓國瑜會不會選桃園市長?讓我們看看韓國瑜的總統得票率」,並列出當時韓國瑜在桃園各區的得票率:復興區 64.03%、龍潭區 46.71%、中壢區 43.70%、楊梅區 43.19%、平鎮區 42.37%、八德區 41.66%。

王浩宇分析,扣掉當時也參選的親民黨主席宋楚瑜的得票,這些選區幾乎是每2票就有1票投給韓國瑜、張善政。他還認為,支持宋楚瑜的人比較可能挺藍,且是不可能投給民進黨的。

王浩宇指出,最近隨著後悔投給韓國瑜的操作,韓國瑜聲望正在回升,在桃園的支持度超過40%,「因此,誰說韓國瑜不會贏桃園市長?」且就算韓沒辦法選贏市長,參選的過程中韓粉的政治獻金捐款也非常可觀,隨便就可以募好幾億,可以讓整個韓團隊活下去,「這難道不是聰明的策略?」

最後,王浩宇也說,「Think about it!一切都再合理不過了,就只是有些人還不敢面對現實而已,Get ready for any possibility!」

網友們也留言回應,「浩宇真的很希望韓總來選、如果韓總真的當上桃園市長,浩宇功不可沒」、「即便如此,陳學聖敗掉的時候我還挺意外的」、「很有事,風向帶起來」。

(中時新聞網)