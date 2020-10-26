美國總統大選進入最後倒數階段，美國總統川普無論在全國，或是關鍵搖擺州的民調上，都落後民主黨對手拜登。對此，國民黨台北市議員李明賢在政論節目中說，川普向來偏愛福斯新聞，「連自己最挺的媒體都可以這樣砲轟，老實講幾個搖擺州關鍵的，除了佛州、賓州，這兩個關鍵搖擺州，老實講川普丟掉一州，大概就大勢已去」。

美國2020年大選進入最後一周，最新民調顯示今年的投票人數可望創新高，九成選民表示「極有動機」去投票。

李明賢在政論節目「少康戰情室」中提到，「福斯原本是最挺川普的，川普跟所有媒體為敵，但川普連最挺他的盟友都砲轟，顯然是看到自己民調落後，有點急了，連自己最挺的媒體都可以這樣砲轟，老實講幾個搖擺州關鍵的，除了佛州、賓州，這兩個關鍵搖擺州，老實講川普丟掉一州，大概就大勢已去。

李明賢直言，所以這一次辯論收視率有點下滑，老實講可能講說川普、拜登沒有吵起來、因為不夠精彩是一個原因，但另一個層次是因為5200萬人已經完成投票，投了誰大概都決定，川普大概目前是比較採取一個落後的一個方式打法，有點狗急跳牆的味道，大概把所有盟友都逼走。

(中時新聞網)