台中市一名楊姓酒店經紀，疑似為了逼債，強迫一名23歲年輕媽媽當酒店妹，不僅將這位媽媽的兩名幼女當成肉票，還餵食餿水、安眠藥還有逼迫抽菸等，直到年輕媽媽發現女兒不對勁，發現楊男虐待女兒，隨即逃出酒店向友人求救，一群人用直播方式，才救出遭虐待的幼兒。

年輕媽媽友人指出，25日晚間10點多，收到對方求救，由於年輕媽前男友撞壞楊男轎車，但前男友入監服刑無法賠償，因此楊男找上年輕媽，先是強迫簽下百萬本票，要她下海當酒店妹，接著佯裝好意自願當年輕媽2歲、及剛滿月的幼女「保母」，事實是當成「肉票」。

年輕媽友人開直播揭發虐童(圖片取自/臉書DeerZone嚴選)

直到最近年輕媽發現幼女身上有不明傷勢，質問楊男也沒得到答案，經過幾天暗中觀察，才發現幼女一直遭虐待，當晚就從酒店逃出來求救，友人何女得知此事，立即開直播揭發楊男虐童，並找人、同時報警一起救出幼兒，警方抵達楊男與年輕媽租屋處時，未發現楊男蹤影，但年輕媽26歲林姓男在屋哩，因此警方將他帶回，並將兩名幼女抱出送醫驗傷，今（26）日凌晨也找到楊男並帶回警局。

根據警方指出，報案人說曾見到兩名幼女在租住處哭鬧，同住的兩名男子會大聲辱罵、動手毆打，造成2名幼女受傷，警方獲報後前往現場，發現兩名幼女臉部、手臂明顯瘀青紅腫；目前兩名涉嫌虐童的男子已陸續帶回偵辦，兩男皆坦承動手管教毆打幼女，但否認限制行動，但此案因涉及兒少保護案，警方已報請檢察官偵辦中。

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(中時新聞網)