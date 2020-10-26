NCC為中天新聞台換照相關事宜，於今日舉行聽證會。台灣民眾黨今日發出聲明表示，中天換照應回歸制度面審查，若聽證會上鑑定人提及之鑑定事實，應進行適當裁處，也支持NCC應以同一標準嚴審所有頻道。

民眾黨指出，衛星電視頻道是特許事業，每6年審照一次，中天換照審照並非特例，各衛星電視頻道都必須面臨審照，過去也有衛星電視頻道審查未過的情況，可供借鏡，期待透過ＮＣＣ公正審查、使頻道業者及電視台提升品質、改善缺失。

民眾黨認為，透過指標的呈現，才能化解外界擔心的政治力介入問題，中天也必須對過去承諾要做到的改善內容，負起責任，中天是否符合換照資格，這都是外界會嚴格檢視、關切的，ＮＣＣ必須負責具體說明包括：審查辦法、標準，作為審照、換照的依據，同時也應該用相同的標準，檢視任何一家違反新聞倫理的新聞頻道。

民眾黨表示，我國的衛星頻道面臨系統業者壟斷問題由來已久，媒體的產權、獲利結構不透明，導致商業利益、黨派政治力的問題叢生，媒體與政治勢力、財團的黨同伐異，早已為人詬病。

民眾黨指出，ＮＣＣ與執政黨有責任義務提出具體改善方案，務使所有媒體財務、產權公開透明，否則就像學者所言，「殺了一個中天，恐怕還有千千萬萬個中天」，政府若不面對問題，當今黨同伐異、政商壟斷的媒體結構依舊不會有任何的改變。

(中時 )