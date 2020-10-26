富邦悍將外野手高國輝，今年擺脫傷勢低潮，本季繳出104安、25轟，超過3成的打擊率，成功找回昔日強打身手，中職也公布今年的「東山再起獎」由他拿下，成為潘威倫後第2人，也是首位獲獎的野手。

上個月剛滿35歲的高國輝連續3年都飽受傷勢困擾，他在2013年加盟義大犀牛展開中職生涯，首年出賽102場揮出14轟，隔年下半季傷後復出，

但他今年5月重返一軍陣容後穩定出賽，繳出單季104安、25轟、超過3成的打擊率，97場出賽也是近四年最多，以驚人的速度累積18支全壘打拿下2014年聯盟全壘打王，從此展開他個人全壘打王三連霸的輝煌世代。

2015年高國輝全勤出賽，以單季39轟的紀錄拿下第二座全壘打王，更一舉突破單季33轟的「布雷障礙」，樹立屬於自己的「國輝障礙」，2016年再以單季34轟成為中職史上首位達成全壘打王三連霸選手。

不過接下來的三個球季，高國輝受到傷勢的影響，期間分別出賽25場、62場及50場，不穩定的出賽狀況，也大大影響了他的打擊表現。

今年開季高國輝依舊因傷所苦，直到5月重返一軍後才開始穩定出賽，上半季僅敲8發全壘打，雖在8月底因腰傷再度被迫休兵，9月帶傷上陣仍擊出本季第20號全壘打，10月更擊出本季第24轟、生涯第150轟，再度締造最快150轟紀錄。

最終高國輝今年球季出賽97場、343打數敲104安、25支全壘打、70分打點、打擊三圍0.303/0.358/0.598，其中長打率0.598為四年來新高，儘管最後未能替球隊搶下台灣大賽門票，但高國輝今年已經用亮眼的打擊表現與優異的攻擊數據，向球迷宣告復活身手，獲得本季東山再起獎，實至名歸。

(中時 )