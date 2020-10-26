中共十九屆五中全會26日在北京揭開序幕，將審議大陸國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議。大陸工信部在26日對外表示，下一步積極考慮將5G、積體電路、生物醫藥等重點領域，納入「十四五」國家專項規劃，進一步引導企業突破核心技術。

工信部表示，依託重大科技專項、製造業高質量發展專項等加強關鍵核心技術和產品攻關，加強技術領域國際合作，有效解決「卡脖子」問題，為構建現代化經濟體系、實現經濟高質量發展，提供有力支撐。

對於從「中國製造」向「中國智造」轉變，工信部提出，首先將採取有力措施支持傳統產業改造提升，並強化新興產業的引領帶動作用，一是深入實施智慧製造工程，加快建立智慧製造標準體系架構，推動79項智能製造國家標準立項。

再來是推動新型基礎設施建設布局，加快5G網路建設，完善5G商業模式和業務應用。推動建設人工智慧、車聯網創新發展先導區，加快構建相關領域產業生態。

(旺報 )