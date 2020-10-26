遊樂場所是不少年輕人前去放送的好去處，裡頭有不少遊樂設施供民眾娛樂，不過，有一名網友卻踢爆，在遊樂場所的電動機車卻遭兩對年輕情侶惡搞，以「傳教士」方式進行娛樂，在旁還有不少未成年的孩童經過，讓人看傻眼，這段畫面也被網友貼上網，令人搖頭嘆「下膝下警」。

原PO於臉書社團《爆廢1公社》爆料指出，今（26）日他赴電動遊樂場，正當他還未決定要玩哪一種設施時，卻撇見3台電動機車台上，有2台遭人不當使用。只見照片中，有3台電動機車，兩名男子正在騎乘，兩眼專注盯著眼前的螢幕進行遊戲中，不過，仔細一看，卻發現他們的下方，各有一名女性環抱他們的腰、兩腿夾於男性大腿，姿勢看起來格外不雅觀。

由於該遊樂場有不少未成年孩童，家長也會帶著孩子一同去娛樂，這4名男女的行為舉止，遭網友撻伐。（圖／翻攝自爆怨1公社）

原PO將眼見拍下後上傳分享，並以「危險駕駛」4字形容，由於，身旁還有不少未成年的孩童及家長經過，該地點又屬於公共場合，引發不少網友議論，其中一名網友更以「下膝下警」作為評論，其他網友也認為「旁邊有小朋友耶，這樣子好嗎」、「嘎壞嬰仔大小」、「一堆小孩子欸」、「好一個攜掛式背包」。

另外，更有網友更替左邊那位「單身者」感到難過表示「你有想過單身的人嗎」；甚至替女生家長感到難過「女生家長看到有何感想？」、「女孩子不自愛」、「現代的孩子真狂」。

(中時新聞網)