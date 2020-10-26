隨美國總統大選逐日逼近，紓困法案仍充滿分岐，市場觀望氣氛濃厚，但新興亞股上周仍以小漲作收，據統計，整體外資流入金額達13億美元，為近一個月來次高的數字，前二名淨流入的市場分別為印股、台股，各為9.8億、4.9億美元。

值得注意的是，印股已經連四周吸引外資淨流入，同時也是2020年以來唯一外資流入為正的新興亞洲國家，達62億美元。新興市場的另一個亮點為越南，越股為新興亞股中唯一連續6周上漲的市場，股市動能格外帶勁。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，相較美國大選撲朔迷離，市場逐漸將眼光轉向近期陸續公布的美股、台股財報。重量級科技美股、台股本周皆有重要法說會，預料將牽動相關個股表現。除此之外，新台幣匯率逼近28.5，除了電子股匯損情形引發市場注意，擁有龐大海外資產的壽險類股，也成為關注焦點之一。

周俊宏指出，面板業的漲價趨勢從今年6月延續至今，近期由於第四季為傳統消費旺季，今年的筆電需求受遠端工作帶動，又比往年更加強勁，面板業持續供不應求，相關產業後市看好。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，由於越南企業財報表現亮麗、MSCI指數調整、經濟數據回神等利多，帶動越股持續上攻，尤其上周四、五MSCI指數調整新聞曝光後，越南於MSCI邊境市場指數占比增加近2倍，高於原先市場預期，對被動資金流入的期待激勵越股上漲，並以大型藍籌股為越股上攻的主要推力。

張晨瑋認為，目前類股輪動格局良好，且越股過去30日平均日均量來到今年新高，量能同步擴增，有利越股後續發展。唯獨近期歐美疫情惡化，部分歐洲城市再度封城，可能影響全球經濟復甦腳步，甚至越南出口表現。基於全球市金融市場不確定性仍高，建議投資者不妨定期定額方式入場，完整掌握越南中長期經濟發展潛力。

(工商 )