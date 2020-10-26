半導體巨頭英特爾（Intel）上周四（22日）盤後公布第3季財報，儘管獲利達市場預期，但資料中心業務出現疲軟，主要是客戶有去庫存化跡象、市場傾向購入毛利較低的筆電產品，讓該公司股價23日跳水逾10%。英特爾今年以來股價走勢不僅輸給一大票半導體股，甚至還跑輸以價值股為主的道瓊指數，雖然該公司在處理器市場仍握有高市占率，但面對競爭對手AMD來勢洶洶，英特爾營運充滿挑戰。

AMD將在27日盤後公布最新一季財報，市場預期將優於預期，加上英特俺陷入製程研發以及產能不足等困境，預料接下來筆電、遊戲機業務強勁，該公司營運料將繼續增添動能，有望財報繳出佳績。

在近年來AMD急起緊追，市調機構Mercury Research統計數據顯示，AMD在今年在PC處理器市場取得17.7%市占率，較2年前增加4個百分點，英特爾2年來則是從86.4%降至82.3%，雖英特爾仍握有高市占率，但AMD的威脅已經不容質疑。

此外，今年更在新冠肺炎疫情，帶動遠端需求暴增，以及高效能運算(HPC)、資料中心業務等，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）一躍成半導體產業市值最高的企業，超過股災以來股價就一直相當疲弱的英特爾。英特爾的股價也在7月底宣布7奈米製程研發延宕，若要上市可能要延後1年時間，大跌超過16%，有機會取得委外生產訂單的台積電，則是在隔日台股開盤直衝漲停、一舉突破400元關卡。

AMD、NVIDIA的產品近年依靠台積電的先進製程，打造產品的優良效能。以英特爾在處理器市場的狀況來看，英特爾的14奈米製程曾在2018年下半年出現產能不足的困境，甚至導致PC處理器供不應求，讓蘋果Mac 產能也出現問題，讓蘋果相當火大。最終，蘋果在今年的開發者大會上宣布，將推出採用ARM架構的新一代Mac，正式結束與英特爾的合作關係。

不過，英特爾也在日前推出第11代Tiger Lake CPU，採用自家推出10奈米製程，但早在先前，AMD早已推出採用台積電7奈米製程的晶片，並推出受到市場熱烈迴響的Zen 3 架構Ryzen 5000系列CPU，同樣採用台積電7奈米製程。

從本益比來看，英特爾過去12個月的業績不足9倍，AMD則是達到相當驚人的155倍數字，甚至連14奈米製程貢獻營收不到1%的中芯國際都大幅超過英特爾，若依照本益比低是股價比較便宜來看，英特爾似乎還能買；但從營運前景來考量，AMD等股票更加吸引投資人，英特爾則是還陷在艱困轉型之路上，投資人如何評斷就一清二楚。

(中時新聞網)