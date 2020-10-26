宏碁(2353)因近期股票達公布注意交易資訊標準，公司依規定公告自結財報。受惠Chromebook需求暢旺，2020年9月自結稅前獲利11.97億元、年增達97.6％，稅後淨利8.42億元、年增達84.96％，每股盈餘（EPS）0.28元，優於去年同期約0.15元。

宏碁今（26）日股價早盤開高走揚，最高上漲2.83％至25.4元，惟隨後調節賣壓出籠致使漲勢收斂至平盤附近，尾盤大單調節致使股價收黑，終場下跌0.61％、收於最低點24.55元。上周五回補1萬3670張的三大法人再度轉空操作，今日合計賣超3066張。

宏碁9月自結合併營收達295.15億元，月增8.2％、年增21.25％，創近6年高點。帶動第三季合併營收800.29億元，季增21.99％、年增27.3％，創5年半高點。累計前三季合併營收1944.85億元、年增12.61％，亦創近5年同期高點。

美系外資出具最新報告，指出宏碁第三季營收表現遠優於市場預期，主要受惠Chromebook需求持續成長。而Gatrner預期今年Chromebook出貨量可望年增11％，看好Chromebook未來年出貨量將達4200萬台，有利身為全球第二大供應商的宏碁營運後市。

此外，由於以美元及人民幣計價的營收及銷貨成本比重高，美系外資認為宏碁將受益於新台幣升值效益，帶動毛利率轉佳，將宏碁2020～2022年獲利預期調升16～28％，並將目標價自26.5元調升至30元，維持「買進」評等不變。

(時報資訊)