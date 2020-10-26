10隊球員在台上合影留念。(黃及人攝)

將於31日在台北市立大學體育館開打的企業16年甲級男女排球聯賽，今年跟去年一樣同有男子5隊與女子5隊參賽，更推出4大觀戰重點，其中最吸睛的當屬女子組找來6名外籍球員助拳，相信能讓賽事更精采，也更好看，球迷別忘記周六到場聲援！

企排16年分別有男子組的台灣電力、長力、桃園台灣產險、雲林MIZUNO與conti；女子組的台灣電力、台北鯨華、中國人纖、極速超跑與愛山林，上半季從10月31日進行到12月20日，且在台北、雲林、台南、新竹、嘉義、屏東等地進行。

所謂企排16年的4大觀賽焦點，分別是引進挑戰系統、招募外籍球員、成立專屬啦啦隊與球迷應援團，提到挑戰系統，台電女排執行教練王前鑌說：「我想國內棒球很早就引進挑戰系統，如此一來可以減少爭議，也讓球賽更進步。」

至於瞄準挑戰賽5連霸的台電女排，面對中國人纖、極速超跑與台北鯨華都各找來2名外籍球員助陣，王前鑌認為，威脅是一定有的，不過大家仍然良性競爭，「我想有了外籍球員刺激，對球員日後出國比賽，必定可以帶來幫助。」

企排16年找來的6名女排外籍球員，分別是效力中纖且還處隔離階段的克羅埃西亞籍馬蒂雅與塞爾維亞籍米洛絲拉娃，效力極速超跑且同樣來自塞爾維亞的亞利桑卓與波席卡，效力台北鯨華且同樣來自巴西的安妮和潔西卡。

(中時 )