台中市一名51歲林姓男子，近日疑似因施打流感疫苗導致少見的急性多發性神經炎（GBS），台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌今指出，雖然學理上確實有因施打疫苗誘發GBS的可能，但兩者間卻不能畫上等號，必須藉由更詳細的實驗才能證實。

這起51歲的GBS男性個案，並非國內首起案例，邱南昌表示，過去因不了解流感疫苗與GBS間的關聯性，政府對相關個案的預防接種受害救濟多採寬容認定，但現在已有研究指出，流感疫苗引起急性多發性神經炎的機率，要比流感、類流感等觸發因子來的低，因此本案是否能順利獲得預防接種受害救濟，還需經審議小組進一步討論。

邱南昌解釋，GBS簡單說就是自體免疫系統錯亂，將自己身體的組織當外來物攻擊，一般免疫系統為對抗外來物質，會產生免疫反應，但有時免疫系統打昏頭，將自身組織當作外來物攻擊，而急性多發性神經炎就是免疫系統攻擊到神經系統所導致。

至於林男是否因施打流感疫苗而造成GBS，邱南昌指出，學理上不能完全排除這樣的可能，但這與疫苗間的關聯卻也不能完全劃上等號，還要看發病時間點，以及排除其他感染可能，才能證實GBS是因施打流感疫苗造成。

邱南昌進一步說明，引起GBS的感染以病毒型較多，但以目前技術來看，難以在短時間內揪出觸發病毒，實驗過程必須先培養病毒，再用血清學的方式，或透過分子生物學來釐清。

不過培養病毒耗時較長，一般都要花上2至4周的時間，此外無論是用血清學、分子生物學的方式，都必須先「猜測」所感染的病毒才能進行實驗，因此要在短時間內釐清林男的症狀是否與病毒感染有關，並不是件容易的事。

邱南昌說，最近有一篇研究論文大規模統計22篇流行病學文獻，發現GBS與流感疫苗無關，這部分預防接種受害救濟審議小組中可能會有委員提出，當然各個委員也可提出看法，最後再透過和議制作出結論，因此目前仍無法斷言本案是否有辦法通過受害救濟審議。

(中時 )