代表出席的飛盤選手於台中市議會議事堂大展身手。（陳世宗攝）

全民運動會日前圓滿落幕，台中代表隊拿下全國第一名總統獎，創三連霸紀錄！其中，飛盤代表隊也寫下三連霸冠軍的傲人成績，多位市議員26日業務質詢時，大力肯定選手優秀表現及市府付出。運動局長李昱叡表示，今年台中能有如此亮眼表現，歸功於選手、教練、各團隊的努力，未來市府將持續建立良好運動環境，培育運動人才。

台中市議會今日進行教育文化業務質詢，邀請台中市飛盤代表隊部分選手到議場接受表揚，市議員賴義鍠、吳瓊華、沈佑蓮、黃健豪等人均大力肯定選手們的努力及精采表現，飛盤選手更現場帶來精湛的飛盤運動示範。

代表出席的飛盤選手胡玉琨表示，感謝飛盤委員會長期協助，此次訓練過程中考量比賽場地花蓮風勢較大，團隊在訓練時都特別納入風勢因素做特訓，並針對對手進行戰術分析，才能在賽事最終以16比6打敗勁敵桃園市。

李昱叡表示，今年全民運台中獲得佳績，勇奪57金、51銀、46銅好成績，連續三屆榮獲全國第一名總統獎，其中，台中飛盤代表隊勇奪三屆冠軍，這都要歸功於台中市代表隊選手投入生命熱情、卯足全力角逐金牌，爭取傲人成績與榮耀，所有選手、教練及各工作團隊功不可沒，是最大功臣。

李昱叡強調，台中市飛盤運動在市長盧秀燕過去擔任台中市體育總會飛盤委員會主委期間即積極推動，盧市長上任後，接續由市議員黃健豪擔任主委，持續將飛盤列為重點運動項目。市府也將持續健全三級基層運動人才發展，建置適合飛盤選手訓練、競賽的場地。

(中時 )