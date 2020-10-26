邪惡西多士。（黃采薇攝）

（左圖）蛋撻、凍檸茶。（右圖）「邪惡西多士」建議現切、內裡的流心鹹蛋黃會爆漿。（黃采薇攝）

大哥樑叉燒波蘿包。（黃采薇攝）

明太子蝦餃。（黃采薇攝）

凍檸茶、鴛鴦、鹹檸七、楊枝甘露為茶餐廳招牌飲料。（黃采薇攝）

鹹魚肉餅山。（黃采薇攝）

新品牌港式餐廳「荷李活茶街」插旗東區SOGO忠孝館2樓，已於前2天（24日）試營運，業者表示，將於12月初正式開幕、並嘗試跨足早點、宵夜時段，餐點除港式茶餐廳基本的叉燒酥、蛋撻、燒臘等，也販售吃得飽的撈麵、叉燒飯，以及提供港式茶樓大菜的避風塘蝦球、京都排骨等。即日起提供優惠「美味加碼送外帶滿額送」，買至300元、550元、880元各送不同的餐點；還有雙人餐1200元起、午茶優惠，而11月5日晚上7點後提供限量的晚安商品。

招牌餐點如香港家庭餐桌常見的「鹹魚蒸肉餅山」、銷魂「叉燒XO撈麵」，還有撒滿美露粉、內裡有鹹蛋黃流心醬的「邪惡西多士」。其優惠如美味加碼送外帶滿額送—買300元送1份香脆豬仔包、滿550元送1份港式菠蘿油、滿880元送2份凍檸茶；還有雙人餐1200元起，內含燒臘拼盤（3拼）、主食5選1、食蔬2選1、蒸點5選2、點心5選2、飲品（90元以上補差額）；午茶優惠，下午2點至5點，點粥粉飯麵任1種主食，即贈港式檸茶乙杯。

此外，店內裝潢復刻香港荷李活街的氛圍，港產電影中的招牌霓虹綠，茶餐廳經典的復古馬賽克花磚，呈現時尚的幾何元素，其吧台桌面為義大利進口水磨石，為網美最愛拍照的微復古場景；總共96個座位數，並提供inline、電話預約訂位。

(中時 )