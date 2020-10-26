電商年度盛事雙11購物節暖身慶陸續展開，蝦皮購物即日起至11月11日的「蝦皮11.11最強購物節」也正式開跑，此次邀請了房地產企業「立信機構」進駐蝦皮商城，祭出史無前例的「千萬豪宅11元起競標」，還有1元賞屋、最高省百萬活動，再配上「蝦選榜」精選商品 1.1折起、超商0元免運等優惠，讓消費者都能體驗最豪氣的雙11。
今年蝦皮購物再次祭出破天荒下殺折扣，此次運用了大數據科技綜合評估商品關鍵字搜尋、訂單、評價分數等標準，嚴選出最具指標性的上百樣「蝦選榜」，上榜商品全面下殺1.1折起挑戰全網最低價，像Jo Malone只要1500元有找、FUJIFILM拍立得1111元入手，另再祭購物節必備的免運優惠，11月10日前進站即可一次領取雙11當天限用的10張0元免運券。
而此次立信機構獨家進駐蝦皮商城，與蝦皮購物限期祭出「蝦皮VIP賞屋抽獎券，享最高百萬購房金」活動，只要以1元下單、透過聊聊預約線下賞屋，買房即享5%獨家折扣，最高折上百萬、再抽萬元購物金，還有電商首創的「最強競標，千萬豪宅11元起」，11月11日前凡購入「蝦選榜」商品即獲競標資格，雙11當天11元起標市值千萬豪宅，再拿限量蝦幣。
(中時 )
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