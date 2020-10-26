長治鄉長興國小利用校內閒置空間打造的非營利幼兒園，26日正式揭牌啟用，讓目前全縣非營利幼兒園來到14所，屏東縣長潘孟安透露，明年還會陸續成立6所，不僅能減輕家長們的經濟負擔，且同時提供幼兒健康成長的教保環境。

潘孟安坦言，過去社區、家長、甚至學校，對於非營利幼兒園不瞭解而產生排斥，擔心學生作息必須跟著國小，還有寒暑假期，因著這番誤解常常被拒於門外。

屏東縣長潘孟安（左二）參加長興非營利幼兒園揭牌，更走進教室與學童體驗製作客家盤花。（林和生攝）

但潘強調，與民間協力辦理的非營利幼兒園，是由公部門提供場地、設施及設備，透過政府採購法模式，結合具教保專業的公益法人採成本價格營運，以「平價收費」、「就近入學」、「貼近家長托育時間」及「弱勢優先」，建構一個安全健康的教保環境。

未來一般生收取3500元，第3胎以上子女收取2500元，低收入與中低收入戶皆免繳費用，為讓家長安心工作，非營利幼兒園收托服務時間可配合家長需求，服務時間為上午8時至下午5時，寒、暑假也正常上課，並提供課後照顧服務。

(中時 )