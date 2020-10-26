希臘準備將安裝在克里特島上的俄羅斯S-300防空系統（ADS）進行測試，這其實違反了北約內規，但是另一個北約國家土耳其，在上週也進行S-400 的測試。而希臘素來與土耳其有矛盾，所以他們如此安排。

防衛世界(Defense World)報導，土耳其的S-400爭議仍在持續，美國國務院表示「土耳其的測試不可接受，是再一次走錯了路」。土耳其對此沒有理會，僅說他們仍然謹守北約承諾。

與此同時，衛星圖像顯示，北約國家希臘也要將俄式S-300飛彈系統投入使用，希臘新聞社Pentapostagma的報導稱，試驗工作可能在本周進行。

S-300與S-400都是俄羅斯的防空飛彈，北約將S-300稱為SA-10，而S-400被命名SA-21。雖然兩型飛彈有一段代差，不過希臘的S-300在最近的幾年已經完成性能升級，具有更強大的雷達，和改進的飛彈，在性能上也追近了S-400。

土耳其媒體認為希臘的S-300是個威脅，能夠剋制土耳其F-16。據土耳其的說法，在今年7月底發生於爭議島嶼塞浦路斯的空中遭遇時，曾出現「F-16 vs F-16」的戲碼，土耳其佔了上風，促使希臘向法國購買飆風戰鬥機(Rafale Fighter)，並與擁有更先進F-16的阿聯進行演習，而且希臘與阿聯兩國都反對土耳其在東地中海的擴張。

雅典是在1996年，向俄羅斯購買一批S-300防空系統，當時部署在塞浦路斯島希族塞人的區域。由於土耳其的壓力，這些飛彈無法在塞浦路斯南部部署，但是到了1998年，它們移防到克里特島，其戰略重要性一直在穩步提高。

希臘購買S-300，也曾經引起北約國家的疑慮，不過批評最力的正是死對頭土耳其，至於其他北約國家之後就比較不擔心，因為部署的地點與多數北約國家無關。

希臘的S-300最初專門的對抗飛機防空飛彈，但後來升級為能夠具備對抗彈道飛彈的能力。該雷達系統能夠同時追踪100個目標，然後鎖定其中的6個，可同時發射12枚飛彈攔截，以2打1的方式增加攔截成功率。

(中時新聞網)