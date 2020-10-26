全球最大砷化鎵晶圓代工廠「穩懋」半導體，本月初宣布砸850億進駐南科高雄園區。高雄市長陳其邁近日主動拜會穩懋董事長陳進財，允諾協助建廠行政流程、人才招募及周邊生活機能等問題，同時也宣布成立「投資高雄事務所」，務求最短時間滿足業者所需，爭取更多投資順利落地。

陳其邁提到，穩懋投資將創造逾4000個高階人才職缺，帶動周邊新市鎮發展，可望促使高階人才回流。目前全球5G、WIFI通訊技術發展迅速，加上橋頭科學園區、仁武產業園區開發，將往北串連南科高雄園區、楠梓加工區形成全台最大科技走廊，以及中央先進半導體製程中心進駐高雄等利多，帶動近年半導體廠商看旺高雄發展、紛紛加碼投資。

陳其邁責成經發局設立「投資高雄事務所」，除協助企業加速領照建廠、水電申請、人才招募等行政流程外，針對園區周邊居住、交通及生活機能等需求市府也十分重視。

高市府與中央也攜手規畫高科巡迴巴士、高捷延伸路竹及高鐵橋下道路開通至仁武等聯外措施，更將視員工人數規畫幼兒托育、百貨超市、郵政金融等相關機構進駐，滿足企業員工生活需求。

高市經發局長廖泰翔指出，「投資高雄事務所」最快在11月開張，針對重大投資案設立專案經理人，一對一提供企業諮詢、輔導、媒合及跨局處協調等服務，也歡迎企業現在投資高雄正對時。

(中時 )