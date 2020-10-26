行政院農業委員會水土保持局及國立科學工藝博物館合作推出「水保防災起步走」特展，26日巡迴至苗栗縣銅鑼鄉的台灣客家文化館展出，國立科學工藝博物館與客家文化發展中心將簽署館際合作意向書，共同推動科技暨環境永續議題，扎根環境及防災教育。
客家文化發展中心說明，水保防災起步走巡迴特展以寓教於樂體驗，讓親子透過趣味互動及模擬操作，配合學習手冊與闖關卡，完成任務體驗，學習水土保持及土石流防災知識，另以水土保持局的出版品《小魚的祕密假期》及《爺爺的魔法書》為基礎開發，傳遞台灣地形地質特色、山坡地保育利用、野溪治理、崩塌地復育、災害觀測與監測科技、預防性撤離、大規模崩塌，輕鬆學習水土保持及土石流防災的知識。
展期將於即日起至明年3月29日，在台灣客家文化館第5特展室前廣場登場，特別連結苗栗多山、客家人多居於山區等在地文化特色主題，推出全新互動單元「我的節氣餐桌」，結合農村好物與客家風情，透過認識節氣，加強愛護水土自然的同理之心。
「水保防災起步走」特展曾於中正紀念堂、慈濟基金會台南分會、國立公共資訊圖書館、松山文創園區、花蓮文化創意產業園區、蘭陽博物館、國立台灣史前文化博物館、九二一地震教育園區、國立台灣科學教育館、馬祖圖書館、國立海洋科技博物館、金門縣文化局等地展出，巡迴全台北中南東各館所，26日前往苗栗開展，讓親子加入水保防災的學習行列。
(中時 )
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