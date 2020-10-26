蘋果（Apple）新推出的iPhone 12，將不再附有充電器及耳機，雖然蘋果對外是以環保減碳為理由，取消隨盒贈送插頭，僅附上 Lightning to Type-C 充電線，消費者必須以19美元加購iPhone12適用的20瓦特新款插頭，才能體驗快充。此項新改變，將使周邊配件銷售額大幅成長。

根據《CNBC》報導，雖然蘋果聲稱為了環保減碳，取消隨盒贈送插頭，但該新款插頭帶來的銷售額，以及為iPhone 12打造的 MagSafe充電系統，應可讓「硬體配件與可穿戴設備」類別可望成長。

該類別包括Apple Watch、AirPods、充電器及其他配件等產品，目前已顯示驚人的增長，僅今年第三季iPhone 12推出前，就已達到64.5億美元，較去年同期增長17%。

報導指出，到了本季度，不再附贈的19美元充電器以後，159美元的AirPods、39美元的iPhone 12新型充電器MagSafe等，再加上即將推出的99美元揚聲器HomePod及199美元起價的Apple Watch，今年第四季在周邊配件收入，預計將取得大幅的增長。

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師研究報告指出，儘管蘋果聲稱不再隨手機贈送耳機和充電頭是為了環保 ，但事實上，這樣的決定也有可以為公司財務帶來更大的利益。

針對外界長期以來一直有傳言，就是蘋果的終極目標是不再使用傳統USB的充電線，就像之前取消標準的耳機孔一樣，將促使iPhone用戶繼續購買更多周邊配件。

報導並強調，或許取消充電頭和耳機確實對環保有益，畢竟蘋果每季運送數千萬部iPhone，其包裝和塑料減少，肯定對改善環境有正面影響，但在此同時，也將促使iPhone用戶向蘋果購買更多高利潤的周邊配件，讓蘋果可以繼續保持營收的成長。

(中時新聞網)