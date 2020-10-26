北市議員洪健益（左）26日踢爆，網購平台「蝦皮購物」竟上架販售男人的體液「嘉明」，甚至還有25個月的過期貨。（摘自北市議會直播／張穎齊台北傳真）

什麼都賣、什麼都不奇怪！北市議員洪健益26日踢爆，網購平台「蝦皮購物」竟上架租售「一日男友」，有100至2000元不等，甚至連上架25個月的「嘉明」都賣，他酸「公然販售過期的精液可以嗎？是詐欺嗎？」且迄今還沒下架，怒轟「北市府死掉了」。市府回應，已輔導通知下架，賣主在新北市，已送新北市調查。

洪健益指出，現在「租人平台」崛起，竟有租借一日男友，從100、300、500、1000、1688到2000元不等，是否涉及性交易或詐騙相關法令？另外還有公然販售「男性高蛋白精液」，《醫事法》稱一般食品不能標醫療效用，「高蛋白」算有療效嗎？

洪健益質問，他電信警察隊必須偵辦，這恐怕已涉及《社會秩序維護法》、《兒童及少年福利與權益保障法》，以及廣告不實；再者，法務局、衛生局8至10月都回覆「已通知業者」，但這個精液已上架25個月，至今還在賣，未滿18歲的青少年都可上網購買，市府仍怠惰不要求撤掉。

「北市府死掉了啦！」他痛批，衛生局無作為，消保官還說等下架再罰，商業處說只能溝通，他總質詢會再修理一次，要求3天內提出檢討報告給他。此外，記者實際上網查詢，發現「過期的嘉明」還在，甚至有買家給5顆星留言「只有4分之1在瓶子內，其他漏出在袋子外，不能用了」，賣家回覆「若下次有機會服務會多加注意！」

法務局回應，人的體液若當作商品買賣，有涉及衛生方面的傳染病或《人工生殖法》等相關法規；一日男友恐影響未成年青少年的身心健康，涉及《兒少法》規定，14日有開會通知下架，蝦皮也有檢討稱不會再出現。衛生局說，賣主在新北市，案子已移請新北市調查。針對一日男友，北市刑大則說，若涉及詐騙或性交易，會積極偵辦。

(中時 )