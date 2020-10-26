倫元投顧分析師陳學進表示，台股26日開高走高，終場上漲10.21點，漲幅0.08％，收在12,909.03點；櫃買指數則震盪拉回，下跌1.73點，跌幅1.04％，收在164.31點；三大法人進出方面，外資續賣14.59億元，投信轉賣8.62億元，自營商賣超20.99億元，惟外資法人於台指期買回3,186口多單，累計淨多單部位為32,083口，心態呈現謹慎中性偏多。

新冠肺炎疫情近期捲土重來，且至今未明顯趨緩，加上美國總統大選腳步逼近，現任總統川普與民主黨候選人拜登民調數字持續拉近，市場憂慮恐將出現「爭議選舉」狀況。此外，若拜登當選，恐將取消川普的減稅政策，對美國及全球經濟發展將帶來巨大挑戰。在在影響市場追價意願，使台股近期於萬三關卡前陷入高檔震盪。

不過，觀察美股近十次美國大選後三個月之表現，除2000年因網路泡沫及2008年雷曼金融風暴，受黑天鵝衝擊而下挫，其餘八次均呈上漲走勢，因此，預期選後股市上漲機率仍高。此外，雖目前市場觀望氣氛濃厚，惟全球景氣復甦趨勢不變，國內生產毛額（GDP）明年更可望翻倍成長，預期隨日後疫苗問世，全球股市都將有一波行情可期。

個股方面，本周納入投資組合的華邦電，首度成為iPhone新機OLED面板外掛NOR Flash晶片獨家供應商，在趨勢向上、內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲空間。

選股方面，股價26日表現亮眼者，大多以低基期、低位階轉機股為主，如長榮、陽明、萬海、華邦電、旺宏、長科*、永豐餘、華紙、彩晶、國巨、華新科、金山電。反觀部分高基期、高位階之個股，股價則紛紛拉回，顯見在選前股價上沖下洗、高檔震盪過程中，高位階個股短期內將持續高檔修正，操作應避免追高殺低。

(工商 )