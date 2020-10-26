證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，台美兩地股市長線多頭架構穩固，惟短線仍處回檔格局，預期在趨勢尚未扭轉前，短期恐仍有下修空間。

美國民主黨、共和黨兩黨對於紓困案的談判持續進行中，目前雙方仍存分歧，民主黨傾向對州與地方政府提供資金，而共和黨主張為企業提供責任保護等議題。儘管如此，美國眾議院議長佩洛西23日仍樂觀表示，若美國總統川普希望批准該經濟刺激法案，法案可望於美國總統大選前通過。惟川普卻表示，不希望這項協議援助民主黨州。預期在紓困法案取得共識前，美股觀望氣氛仍將持續。

至於經濟數據方面，美國10月Markit製造業採購經理人指數（PMI）由53.2微幅上升至53.3，並無大幅度的變動。美股四大指數23日漲跌互見，道瓊指數終場下跌28點，以28,335點作收，跌幅0.1％。

美國總統大選最後一場辯論已正式落幕，民主黨候選人拜登與川普針對氣候、防疫、國家政策等議題展開辯論，雖雙方仍針鋒相對，惟對比上回失控場面，此次辯論會相對平和。目前民調支持率拜登仍領先川普約10個百分點，不過隨選情進入白熱化，未來一周市場恐將產生劇烈波動，投資人可趁著這波回檔進場布局。

個股方面，本周納入投資組合的華南金，股價目前仍持續於低檔徘徊，不過已初具向上走升雛形。

(工商 )