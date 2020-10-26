華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股26日早盤開高後，受追價意願不足影響，加權指數維持狹幅震盪整理，終場小漲10點，以12,909點作收。

大盤近期受美國總統選前變數影響，盤面觀望氣氛轉趨濃厚，帶動成交量能明顯萎縮，加上追價意願缺乏，一旦指數漲高，就會有獲利了結的賣壓浮現，預期台股高檔整理的時間會延續至美國大選結果出爐，期間要衝過萬三關卡難度不小，個股操作上以持盈保泰為佳。

個股方面，本周納入投資組合的總太，重量級建案即將入帳，盤中股價創新高。

(工商 )