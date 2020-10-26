逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392020/10/26 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股26日早盤開高後，受追價意願不足影響，加權指數維持狹幅震盪整理，終場小漲10點，以12,909點作收。 大盤近期受美國總統選前變數影響，盤面觀望氣氛轉趨濃厚，帶動成交量能明顯萎縮，加上追價意願缺乏，一旦指數漲高，就會有獲利了結的賣壓浮現，預期台股高檔整理的時間會延續至美國大選結果出爐，期間要衝過萬三關卡難度不小，個股操作上以持盈保泰為佳。 個股方面，本周納入投資組合的總太，重量級建案即將入帳，盤中股價創新高。 (工商 ) #華冠 #總太 #台股 #追價 #意願 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:392020/10/26 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 17:392020/10/26 財經 美股超級財報周 台股吐悶氣 04:102020/10/26 財經要聞 《晨間解盤》短看美股個股財報、美大選(倫元投顧提供) 08:002020/10/26 財經 ZOZO錦標賽》坎特利逆轉擊敗湯瑪斯 奪生涯第三冠 09:352020/10/26 體育 16檔長多 美大選前人氣旺 04:102020/10/25 財經要聞 《晨間解盤》短線12600~13000點震盪(日盛投顧提供) 09:132020/10/26 財經 美大選後五情境 台股漲率高 04:102020/10/25 財經要聞 美利達獲利飛奔 拚當族群股王 23:102020/10/25 財經 台股輪動快速 達人選股翻新 04:102020/10/25 產業特刊 財經熱門新聞 美3大期指全跌！道瓊期指重挫逾300點 美股今晚不妙 - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 超越沙烏地阿美！螞蟻集團IPO近350億美元 27日開放申購 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 日報 16檔長多 美大選前人氣旺 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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