為展現走向全球的決心，東森(2614)全球新連鎖(股)公司董事會通過，聘任陳美琪擔任東森全球新連鎖(股)公司副董事長兼總經理，原執行董事郭恆志擔任東森全球新連鎖(股)公司執行長，東森預估，今年東森全球新連鎖事業將達成年營業額15億元以上目標。

東森全球新連鎖事業，是東森集團將新零售、新媒體、新社交等資源融入直銷事業中，為優質直銷平台，自106年啟動以來，營運第2年即進入台灣前20大直銷企業，今年不受新冠疫情影響，整體業績逆勢成長，5月營收更突破億元，再創新高，為展現東森品牌走向全球的決心，東森全球新連鎖(股)公司董事會通過，原總經理彭振東完成階段性任務後卸任，正式聘任在直銷界擁有超過30年歷練的專業經理人陳美琪擔任東森全球新連鎖(股)公司副董事長兼總經理，並聘任原執行董事郭恆志擔任東森全球新連鎖(股)公司執行長。

東森表示，今年東森全球新連鎖事業將挑戰4倍成長，達成年營業額15億以上目標，希望在新經營團隊專業帶領下，打造台灣第一直銷品牌，進而帶動整體業務成長。

(時報資訊)