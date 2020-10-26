旺宏(2337)董事長吳敏求表示，大陸中芯被美國管制，旺宏有轉單效應，新的客戶對價錢不會有議價，公司也拿下了50%的手機OLED面板所需NOR Flash市場。

旺宏今日舉行法人說明會，展望第四季，旺宏審慎樂觀的看價格，公司占OLED NOR Flash全球約一半市場，惟公司的目標客戶與陸廠兆易不同，目前為止，兆易對旺宏公司的影響不大。另外，NOR Flash價格要看全球的供應商供需情況，整體來看，NOR Flash價格下半年持續穩健。

蘋果擔憂美國封殺中芯，可能導致幫兆易創新代工的NOR Flash晶片無法順利交貨，旺宏是否有轉單效應？旺宏董事長吳敏求表示，有轉單效應，不過，他強調，旺宏不太吸收兆易的訂單，主要是旺宏的目標客戶不同，高品質、高規格產品才是旺宏產品的主力。

旺宏董事長吳敏求指出，美國對中芯並沒有出口管制，但對中芯的機器出口有管制，主要是心理的影響，旺宏也有轉單效應，新的客戶不太對產品有所議價。展望下半年及第四季，NOR Flash第三季價格持平，後續價格預計仍穩健；NAND Flash價格可能趨緩。另外，隨著年底拉貨效應已逐步反應，預期ROM產品10月業績仍好，11、12月該產品營收將比10月下滑。

華為為旺宏的第三大客戶，旺宏董事長吳敏求表示，華為出口禁令對旺宏有一定之影響 但旺宏在其他領域找尋新的機會取代，從營收來看，到目前為止也很好，旺宏目前產能利用率持續滿載。若華為禁令解除，對旺宏將很有利，並預測5G的發展仍會持續。

旺宏做為晶圓代工的六吋廠預計將於明年3月底前關廠，吳敏求表示此案已無懸念。12吋廠則考慮擴產，主要考量持續發展3D NAND Flash，但目前尚未定案。旺宏預定11月3D NAND送樣，目前發展進度非常好，明年開始貢獻營收。

旺宏看好明年工業、車用、醫療的成長性，這些生意大約需要兩年認證以取得訂單，可以預期此三大業務將持續成長。

旺宏2020年第三季營收續增，毛利率也續季增1個百分點至36%；稅前淨利18.61億元，與去年同期高檔相當；稅後淨利為16.18億元，季增22%，年減13%。每股淨利0.88元。

(時報資訊)