富邦悍將下半季找來的洋投奇優力因傷高掛免戰牌，但昨天卻傳出他將加盟多明尼加冬盟的消息，對此悍將球團回覆，奇優力在19日訓練時又發生下背部肌肉拉傷，才導致無法出賽。

古巴籍的奇優力下半季來到台灣，加入悍將，留下一軍出賽3場、16.1局，戰績0勝1負，防禦率2.76的成績。

而在悍將下半季爭冠的關鍵3連戰中，原本外界期望他能夠出賽1場，替球隊分擔投手戰力，卻傳出他腳部、腰部不適的消息，總教練洪一中還反問媒體：「你找看看他有沒有來球場。」

但昨天卻傳出奇優力即將加盟多明尼加冬盟的消息，他也在個人IG上宣布此事，卻疑似惹來球迷不滿，奇優力也緊急將帳號設成未公開。

今天悍將針對奇優力的傷勢進行說明，悍將表示，奇優力在9月27日因右肘韌帶拉傷下二軍，原預定十月中下旬可登板投球，但在19日訓練時又發生下背部肌肉拉傷，再度導致無法出賽。

悍將表示，在結束本年度所有例行賽事後，奇優力的合約期間也同步結束，據了解，他將前往多明尼加繼續治療，準備進行該聯盟11月中旬之賽事。

(中時 )