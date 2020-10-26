韓劇《產後調理院》舉辦線上記者會，由《磅法》嚴志媛、《獨酒男女》朴河宣、《寄生上流》張慧珍主演。故事從女性為出發點，以韓國的產後調理院為背景，講述以嚴志媛所飾的高齡產婦經歷災難般的生產，以及月子中心適應期，與媽媽們共同成長的故事。也因是新穎的題材，劇中有大量育嬰、護理專業的鏡頭，張慧珍更開玩笑說是對劇本中哺乳的鏡頭太好奇才出演。

朴河宣、張慧珍、嚴志媛（由左至右），攜手主演韓劇新穎題材《產後調理院》。（圖／愛奇藝海外站提供）

嚴志媛在此戲中扮演一個在事業上成功的理事，在家庭中卻背負著高齡產婦的身分，是在外面能幹、面對生產與養育完全無經驗的新手媽媽，導演表示當初面試嚴志媛時，因為她的氣場太強，整個團隊都覺得像是在被嚴志媛面試，但嚴志媛也說這個角色與《磅法》的記者角色相差很大，卻與她相似度最高的角色，在裡面有許多搞笑內心戲，嘗試不同的角色扮演，請大家多期待她的變裝秀。

朴河宣在《產後調理院》扮演完美媽媽。（圖／愛奇藝海外站提供）

《寄生上流》及《愛的迫降》中都因為演出媽媽令人眼睛為之一亮的演員張慧珍，此次在《產後調理院》中扮演一位溫暖的調理院院長，面對這個角色的個性設定，張慧珍改變自己的說話方式，從原本聲音高亢、語速又快，變成講話氣質又柔軟的溫柔女性，也讓她大笑說「這角色跟我一點都不像」。

嚴志媛在《產後調理院》主演高齡產婦。（圖／愛奇藝海外站提供）

而現實中有一個女兒的朴河宣，在戲中則演出一個為小孩全心付出、外表光鮮亮麗的媽媽，朴河宣表示之前的角色都不能打扮得太好看，藉由這部戲可以跟大家證明「我是漂亮的演員」。《產後調理院》自11/3起，每週二、三10點於愛奇藝台灣站獨家播出。

韓劇新穎題材《產後調理院》。（圖／愛奇藝海外站提供）

(中時新聞網)