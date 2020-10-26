小孩洗澡時玩的噴水小鴨竟成「致命武器」？一名2歲男童近日在洗澡時，不慎將玩具「黃色小鴨」裡的水噴進眼睛，沒想到眼睛馬上紅腫流膿，母親見狀立刻將男童送醫，才發現竟感染了蜂窩性組織炎，差點失明。

一名母親將家中浴室的玩具剖開，結果發現裡面竟充滿了爛泥般的黑水及黴菌，看起來相當驚悚。（圖／截自臉書）

根據外媒報導，美國這名2歲男童貝勒的母親艾登在臉書上指出，貝勒被水噴到眼睛後，她立刻替兒子滴了眼藥水，沒想到當晚睡前發現，貝勒的眼睛已經腫成2倍大，她嚇得立刻帶兒子就醫檢查。到院後，貝勒雖然吃了口服抗生素，但4小時後眼睛仍持續紅腫、眼白凸出，甚至高燒不退，經電腦斷層掃描證實，感染了蜂窩性組織炎。

在持續接受抗生素治療下，貝勒終於康復，所幸沒有傷及視力和視網膜，但沒想到小小的一個洗澡玩具，竟暗藏「致命病菌」。事件曝光後，引起眾多網友關注，其中一位母親將家中浴室所有玩具剖開，結果發現裡面竟充滿了爛泥般的黑水及黴菌，看起來相當驚悚。

艾登也藉此呼籲其他家長，盡量避免這些會積水的玩具，以免因為內部潮濕生成黴菌，不但難以清理，甚至恐危及孩童安全。

(中時新聞網)