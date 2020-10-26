林務局推動使用國產木材建造木構作品，26 日舉行聯合啟用典禮。（莊哲權攝）

林務局推廣國產木材，結合義築協會、木工職人、建築團隊、學界等單位，在花東偏鄉建造數座木構造作品，希望能為國產木材燃起新希望；其中卑南國小棒球隊新完工牛棚，使用國產台灣杉和柳杉建造，小球員不必受日晒雨淋，打起球來更賣力，

林務局補助台灣義築協會使用國產材，今年完成多項人道建築專案，26日在卑南國小舉行啟用儀式，卑小棒球隊教練高鵬翔表示，投手平常缺乏練投球的「牛棚」，練球都在戶外日曬雨淋，在使用國產木材建造的「牛棚」練球，小球員練得更賣力。

林務局長林華慶表示，台灣的木材產業，因政府在民國80年代宣布禁伐天然林後沒落，台灣有99.5％的木材仰賴進口，其中有許多來自東南亞或熱帶國家的天然林，在全球重視減低碳及碳足跡的趨勢下，台灣應該也要負起責任，使用自己生產的木材，才是負責任的地球公民。

林華慶指出，林務局在2017年開始推動的國產材，都來自合法的人工林，自然林地的樹木仍受法律嚴格保護，不能砍伐。目前民間2萬多公頃的人造林和2萬公頃的國造林，已經可以砍伐利用，這次和台灣義築協會合作，在全國各地推廣建造多處的公益木材建築，就是希望讓國人多利用國產木材，降低助長非法伐木的機會，以及減少進口木材的使用。

(中時 )