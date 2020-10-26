台東縣政府與美麗灣公司仲裁結果出爐，縣府在取得業者的同意下，26日由縣長饒慶鈴率領相關人員，拆下「美麗灣渡假村」的招牌，宣示「美麗灣」時代已終結，重新回到杉原灣，杉原海水浴場也可望在明年夏天啟用。

爭議13年的台東美麗灣渡假村開發案，仲裁庭裁定台東縣政府以新台幣6.29億元買回，縣長饒慶鈴表示，縣府對於仲裁結果予以尊重。並在26日上午派員拆下美麗灣招牌

饒慶鈴說，這次優先卸下美麗灣的招牌，代表這棟建物將由台東縣政府100％持有，是屬於所有縣民的資產。爾後主建物的使用方式，將向各方請益，綜合縣民、部落、地方代表、學者、環保專家及文史工作者的意見，在合法、合理及合情下做最妥適的安排。

至於後續整個杉原灣的整體利用，除了盡速依規定辦理點交作業外，縣府將優先整理沙灘環境，預計在明年夏天即能開放海水浴場使用，提供縣民及遊客安全戲水空間，後續也將規畫搭配熱氣球、最美星空等活動，重新活絡杉原灣，吸引遊客，創造在地及部落經濟效益。

台東縣政府表示，在拆下美麗灣招牌之前，已經與美麗灣公司溝通過，並取得業者同意，目前已開始進行點交，同時協商付款方式。

(中時 )