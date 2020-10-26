3百多位花蓮女中高一學生，日前參訪花蓮市垃圾掩埋場及清潔隊環保示範園區，見堆積如山、惡臭撲鼻的垃圾，及清潔人員冒雨整理滿地的資源回收物，無法置信每天竟可以製造如此大量的垃圾，並在志工帶領下，了解垃圾處理方式，進而關注環保問題，提升對環境的感知力及環保意識。

花蓮縣內每天產生約135公噸垃圾量，目前多送往宜蘭利澤焚化廠進行焚燒，由於掩埋場不敷使用及垃圾焚燒費用年年增加，因此垃圾處理是政府非常重視問題；花蓮女中為讓學生見識環保重要性及垃圾威脅性，每年舉辦「環保教育參觀之旅」，讓學生親眼目睹堆積如山、惡臭撲鼻的垃圾，親身體驗環境維護工作，獲得正確環保知識與概念。

花蓮女中每年舉辦「環保教育參觀之旅」，讓學生目睹堆積如山、惡臭撲鼻的垃圾，親身體驗環境維護工作，獲得正確環保知識與概念。（花蓮女中提供／羅亦晽花蓮傳真）

學生在志工帶領下，首先參訪花蓮市清潔隊；多位清潔隊員進行資源回收分類，透過輸送帶將可再利用的寶特瓶、紙盒、鐵鋁罐等，分門別類，並將「充分再利用垃圾資源，落實回收把垃圾變黃金」之理念傳達給學生。

第二個參訪點是七星潭旁的垃圾掩埋場，志工向學生說明掩埋場的故事，花蓮市早期垃圾埋在南濱，後來不敷使用，加上垃圾無法腐壞，最後覆土成為「南濱公園」，並移駕至七星潭海岸設置掩埋場，然而颱風每次過境，風浪就會把垃圾捲入大海，進而汙染海洋。

「這些垃圾並不是消失，只是不在我們眼前」學務主任王正宇指出，長期以來大量垃圾一直是花蓮的難題，然而外送服務興起，一次性餐具使用量遽增，造成資源回收垃圾量更大，透過參訪讓學生親眼見識，龐大垃圾山不會腐敗，無法靠掩埋解決，

他也向學生呼籲，平常要有自備環保餐具的習慣，少用吸管和塑膠袋，從源頭做好減量，落實資源回收工作，永續經營才是保護環境唯一選擇。

(中時 )