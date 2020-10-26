上週（21日）20多隻獼猴於清早7時許，闖入雲林縣林內鄉私立淵明國中，數度找學生、作勢搶早餐，與人對峙後轉而進攻守衛室，甚至拆了校園的監視器，校長丁清峯表示，獼猴干擾該校已經很久，據悉，這群獼猴是被校內的椰子樹果實所吸引，若是砍伐樹齡近50年的椰子樹，勢必會引起爭議。

據《鏡週刊》報導，雲林縣政府農業處邀請屏科大研究台灣獼猴團隊，至淵明國中勘查後發現，造成猴群成群入侵校園主因是，校內種植多達20顆的椰子大王，而猴群正是受椰子樹的花果所吸引，若要斷絕猴群的侵襲，唯有斷絕校內食物來源，但椰子大王的樹齡已有40至50年，若要砍除勢必會引起不必要的爭議，因此不列入考慮。

事實上，過去1年多，這群獼猴經常以翻牆或是由角落不起眼的地方翻進校園，上週（21日），大群獼猴卻突光明正大地出現校門口，大膽地行搶學生的早餐；其中更包圍一名女同學，令人害怕不已，更有家長見狀後，隨即繞道，就怕被攻擊。

農業處也請專家評估校園若是加裝「電網」做防範，不過淵明國中四周有電桿及電線，縱使設置電網，彌猴還是會爬上電桿再走電線進入校園，除非電線地下化，否則設置電網效果不大。據了解，校方近日早晨都會使用鞭炮驅趕，同時也注意大王椰子的花果，若是有掉落，則會立即處理，防止猴群為搶食而進入校園。

(中時新聞網)