花蓮縣政府提出「街角友善環境改造計畫」，獲中央經費挹注，將在東大門夜市及市區人潮較多的5個路口，施作人行道、改善交通號誌及行車動線，以提升街角安全；即日起，為期8天工程將依序施工，工程期間上午8時至下午6時封閉道路，請用路人配合改道。

花縣府獲行政院前瞻基礎建設經費補助2250萬元，執行「花蓮市街角友善環境改造工程」改善道路品質計畫，選定東大門夜市旁的和平路與重慶路口、中山路與重慶路口，及市區和平路與林森路口、自由街與林森路口、和平路與福建街路口等5處，做示範點、進行瀝青刨鋪工作，即日起開始施工，預計11月2日完工。

縣府建設處指出，因這些路口為圓弧形轉彎處，太凸出讓車輛較難轉彎，將改為斜角形，供車輛適當的轉彎空間，並鋪設路緣石防止輪胎開上人行道；人行道無障礙斜坡道及行人穿越線調整至道路直線段，保障行人安全及等待紅綠燈空間。

花縣府表示，施工路口已依營建署設計規範，改善路口人行道並重新整合路口交通號誌、路名牌及路燈桿等設施，同時導入LED燈路名牌設計，用路人在夜間行駛時能更清楚辨別道路名稱。完工後若成效不錯，會再向中央爭取經費，改善其他路口。

此外，人行道及號誌管線施工有挖掘路面，並配合新設置人行道無障礙斜坡道位置，需重新畫設行人穿越線，縣府計畫將全面重新鋪設各施工路口，供用路人平整無顛簸的道路，即日起至11月2日，每個路口約2天期程，依序全面刨鋪路口瀝青道路。

(中時 )