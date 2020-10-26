苗栗縣警局26日下午舉行新舊任分局長交接布達典禮，依序為大湖分局長廖志明（右起）、頭份分局長何孟宗、竹南分局長林永勝、苗栗分局長楊贊鈞。（謝明俊攝）

新任竹南分局長林永勝由宜蘭三星分局調任。（謝明俊攝）

苗栗縣警局26日下午舉行新舊任分局長交接布達典禮，苗栗縣議長鍾東錦與多位縣議員到場觀禮。（謝明俊攝）

苗栗縣警局新舊任分局長聯合交接典禮，26日下午在苗栗縣警局3樓禮堂舉行，副縣長鄧桂菊代表縣長徐耀昌到場主持，各級民意代表及各界人士與會到場觀禮，場面簡單隆重。

鄧桂菊致詞時，肯定原任主任秘書鍾承志、苗栗分局分局長賴銘助及頭份分局分局長邱紹雄對苗栗縣貢獻，也因優異表現，才能獲得警政署拔擢榮調更重要職務，並表示祝賀。

這次苗栗縣警局新任主任秘書由原宜蘭縣政府警察局主任秘書莊武能調任、新任苗栗分局及頭份分局分局長分別由原竹南分局分局長楊贊鈞及大湖分局分局長何孟宗調任、新任竹南分局分局長由原宜蘭縣政府警察局三星分局分局長林永勝調任、新任大湖分局分局長由原臺中市政府警察局太平分局組長廖志明陞任，以上5位均具碩士學歷，實務經驗與歷練也相當豐富。

鄧桂菊指出，「幸福苗栗」是執政團隊給縣民的保證，更是給縣府上下同仁的期許，縣長非常重視治安及交通工作，縣警局在局長翁群能的領導下，不僅維持治安平穩、交通順暢及有感的為民服務，也為苗栗鄉親營造一個安全、優質、幸福的生活環境。

(中時 )