資料顯示，今年第三季度，大陸平均招聘薪資為每月7819元（人民幣，下同），平均薪資最高的15個崗位幾乎全部為互聯網技術類崗位，接近半數崗位平均薪資超過3萬元，排名第一的推薦演算法工程師崗位平均薪資達到39056元。

近日，BOSS直聘發布《2020年三季度人才吸引力報告》。《報告》指出，2020年第三季度人才需求穩步恢復，較前季增長28.6％，年增長9.1％。

《報告》稱，今年第三季度，各行業薪資水準進入相對平穩的區間。

分行業看，物流行業備戰雙十一，崗位需求較前季增長58.1％。旅遊業在下半年終於迎來復甦，第三季度旅遊相關崗位人才需求較前季增長34.8％，在所有崗位大類中位居第三。

在人才吸引力排名前十的行業中，電子／通信行業上升至第四位，IT、互聯網和在線教育連續兩個季度位居前三。

《報告》特別指出，北京重回城市人才吸引榜單首位，武漢位於第六名，來自一線城市的人才流入率已接近去年同期水準。

(旺報 )