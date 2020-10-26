Rina即將上線揪粉絲一起玩健身環。（Up直播提供）

秀場直播熱度持續延燒，粉絲受眾廣及變現快速等優勢，使得許多Youtuber與實況主都陸續轉戰，期盼擴大自身影響力，年僅19歲的知名實況主「Rina桃園娜美」，近日就宣佈加盟Up直播，成為直播界的黑馬新人，消息一出立馬引起網友熱議，並於開播時創下平台的新人紀錄。

目前仍就讀大學的「桃園娜妹」，因為甜美的外型與34G、26、34的逆天身材快速暴紅，和動漫《航海王》中的人氣角色娜美非常神似，而有了真人版娜美的稱號，這次轉戰Up直播，希望帶給粉絲們不同的自己，會以遊戲互動的方式開播，並透露健身環已準備好，請大家期待。

外表看似開朗熱情的她，其實十分成熟獨立，因為單親家庭的關係，國中時期便幫忙分擔家務，第一份工作就擔任殯葬業的禮儀師，年紀輕輕就看遍悲歡離合，讓她更珍惜與家人的想處和擁有的一切，面對每一個支持的粉絲，也都懷抱著感恩的心，把對方當朋友。

至於被問到，人氣這麼旺會不會想進軍演藝圈，桃園娜美笑著說：「目前只想好好把學業完成，畢業後去考空姐，完成自己的夢想。」並表示自己開直播與Youtube頻道只是喜歡分享自己的生活與看法給大家，當明星藝人的壓力太大了，喜歡自在點的感覺。

(中時 )