女星劉品言在《我的婆婆怎麼那麼可愛》裡飾演壞媳婦的角色，獲得不少觀眾的喜愛，現實生活裡，個性相當直爽的她，時常會在社群網站分享自己的生活動態。昨日(25日)，她在IG限時動態發文指出，她入住的民宿，竟然私自偷拍她的證件，被發現後，劉品言要求該名員工刪除，不料竟被對方狠嗆：「以為自己是誰！」讓她極度傻眼並說重話：「希望你好自為之」！

在限時動態裡說，該名員工在被發現偷拍並被要求刪除照片時，語氣還相當不耐說「早刪了」，並且還唸了一句「以為自己是誰！」劉品言說：「她並沒有以為自己是誰！而且客人在離開時，要求你從你的私人手機刪除含有我的隱私的證件照片，這是你該有的服務跟道德。」同時也自認自己的態度相當平靜並面帶笑容，最後也順便提醒：「全台有她駕照照片的人只有該名員工，若是外流，她絕對知道是哪裡流出去的。」

劉品言在IG限時動態發文陳述自己遭偷怕證件的過程 (圖/ 翻攝自劉品言IG)

事過之後，劉品言和媽媽吃了一碗麵後，心情好轉了許多，同時也開玩笑的說「只能說知我莫若母，吃，能解決我所有問題！」。

(中時新聞網)