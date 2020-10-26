（左至右）罐裝「特級韓式泡菜」，每罐168元。「韓姜熙的小廚房」元氣人蔘雞定食。（豆府餐飲集團提供）

時序深秋，近日民眾身體明顯感受到寒意，秋冬「食補」為國人的習慣，而韓國著名的人蔘雞湯亦為首選。豆府餐飲集團集合旗下涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、銅盤和姜滿堂等5個品牌合推「韓式生活節」，打造舌尖上的「偽出國」，感受秒飛韓國的臨場感；10月27日起，推出每年只此1檔的罐裝「特級韓式泡菜」，並加碼推出「人蔘雞系列買一送一」優惠，每間門市限量100份，數量有限。

泡菜可是韓國人餐桌上每日必需的小菜，其微酸帶辣的口感頗受台灣人青睞。為使韓式生活原味呈現，涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、姜滿堂提供無限供應的韓式泡菜，以及各式經典小菜，亦擄獲哈韓族的味蕾，而豆府集團「韓式生活節」提供限量版本的罐裝特級韓式泡菜，每罐168元，積極搶攻外食市場。

業者表示與韓劇「愛到最後」合作，觀眾將劇中LOGO與緯來電視LOGO同框畫面拍下，僅2人同行、憑此畫面即可到涓豆腐「免費」享用黃金酥炸嫩豆腐1份，北村豆腐家、韓姜熙的小廚房則可享釜山傳統炸魚板1份，銅盤請吃12隻南美白蝦，姜滿堂則可享用市價240元的鮮嫩牛五花1份。

(中時 )